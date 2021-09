A breve quarantena ridotta e limitata a compagni di banco (Di sabato 25 settembre 2021) Il Governo Draghi punta a normalizzare il più possibile anche la vita tra i banchi. Si va a scuola verso la quarantena ridotta e limitata a compagni di banco senza che venga estesa a tutta la classe nel momento in cui i test risultassero negativi per tutti. “Ci si sta lavorando. Vanno acquisti ulteriori dati: tutto dipenderà da quella che sarà la circolazione del virus nelle prossime settimane, ma è inevitabile che questo accadrà. Direi che, sulla scuola, già tra due/tre settimane potremo fare un punto, intorno al 10 di ottobre”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “I tempi sono maturi per un aumento della capienza agli eventi. Ma dovrà essere fatto in modo graduale e specifico”. Secondo Sileri sull’argomento “la prossima settimana ci sarà un’altra ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 25 settembre 2021) Il Governo Draghi punta a normalizzare il più possibile anche la vita tra i banchi. Si va a scuola verso ladisenza che venga estesa a tutta la classe nel momento in cui i test risultassero negativi per tutti. “Ci si sta lavorando. Vanno acquisti ulteriori dati: tutto dipenderà da quella che sarà la circolazione del virus nelle prossime settimane, ma è inevitabile che questo accadrà. Direi che, sulla scuola, già tra due/tre settimane potremo fare un punto, intorno al 10 di ottobre”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “I tempi sono maturi per un aumento della capienza agli eventi. Ma dovrà essere fatto in modo graduale e specifico”. Secondo Sileri sull’argomento “la prossima settimana ci sarà un’altra ...

