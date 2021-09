Verissimo, Kerem Bursin (Love is in the Air): «Voglio poter vivere liveramente con Hande Ercel». Gli ospiti del weekend (Di venerdì 24 settembre 2021) Kerem Bursin Kerem Bürsin, il protagonista della serie di Canale 5 ‘Love is in the air’, in una lunga intervista, in onda sabato 25 settembre a Verissimo, racconta l’amore con l’attrice Hande Erçel nato sul set e il motivo per il quale ha deciso di rendere pubblica la loro storia: “Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente. Io invece Voglio poter vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto”. E aggiunge: “La scintilla tra noi è scoccata dopo un po’. All’inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set. Ma stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un’amica: è bellissima ed è una persona eccezionale”. A Silvia Toffanin che gli ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021)Bürsin, il protagonista della serie di Canale 5 ‘is in the air’, in una lunga intervista, in onda sabato 25 settembre a, racconta l’amore con l’attriceErçel nato sul set e il motivo per il quale ha deciso di rendere pubblica la loro storia: “Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente. Io inveceliberamente la mia vita con la persona che ho scelto”. E aggiunge: “La scintilla tra noi è scoccata dopo un po’. All’inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set. Ma stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un’amica: è bellissima ed è una persona eccezionale”. A Silvia Toffanin che gli ...

