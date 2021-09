Venerdi 24 Settembre 2021 Sky e Premium Cinema, Oslo (Di venerdì 24 settembre 2021) 12 Soldiers Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Dopo l'11 Settembre, una squadra speciale Usa sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)OsloBiopic HBO prodotto da Steven... Leggi su digital-news (Di venerdì 24 settembre 2021) 12 Soldiers Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Dopo l'11, una squadra speciale Usa sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Biopic HBO prodotto da Steven...

Advertising

Mov5Stelle : Prosegue il tour di @GiuseppeConteIT ?? Le tappe di domani, venerdì 24 settembre, saranno nel Lazio e in Molise: ??… - LegaSalvini : TV > La7 | Alberto Bagnai, Senatore Lega - Salvini Premier - Resp. Economico Lega > VENERDÌ 24 SETTEMBRE | ore 11:0… - rtl1025 : ??? Domani, venerdì 24 settembre @Fedez ospite in #TheFlight ?? Ore 15.00 ?? In Radiovisione e in streaming su… - BarAbbaPodcast : ?? Nuovo Podcast! 'Venerdi 24 settembre 2021 - A cerchi concentrici!' su @Spreaker #barabba #cammino #capire… - OpusDei_Italia : Commento al #VangeloDiOggi, 24 settembre -