Ultime Notizie Roma del 24-09-2021 ore 10 | 10

(Di venerdì 24 settembre 2021)dailynews radiogiornale ben ritornate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio aiuti umanitari sicurezza e diritti umani le priorità del G20 straordinario sulla pianista il premier draghi formalizza davanti un centinaio di leader mondiali alla 76a assemblea generale dell’ONU e nel lanciare un’iniziativa che rischio terrorismo di una catastrofe sociale civile il premier rilancia la necessità del multilateralismo di fronte alle sfide globali della pandemia ai cambiamenti climatici dalla ripresa economica la lotta alla disuguaglianza l’insicurezza alimentare fino alla risoluzione dei conflitti alla lotta al terrorismo gli ultimi mesi dice draghi ci hanno proposto davanti ai problemi che non possiamo risolvere da soli e continuano a scendere l’incidenza dei casi covid in Italia l’indice di trasmissione retine il 14 settembre le reti medio è ...