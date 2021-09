Terra dei Fuochi | danno fuoco a sterpaglie | scoperti dai Carabinieri

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Avevano appena datoa rifiuti speciali misti aquando sono stati notati e bloccati dai, che stavano perlustrando il territorio proprio a caccia di “criminali ambientali”. E’ accaduto nel comune di Trentola Ducenta (Caserta), nella cosiddetta “dei”, in un’area al confine con la provincia napoletana dove i roghi tossici di rifiuti e i miasmi dovuti ad attività di lavorazione dei rifiuti producono continuamente disagi e danni ai cittadini, specie nelle ultime settimane. I due piromani sono stati fermati e denunciati perché ihanno visto una colonna di fumo alzarsi da una stradina interpoderale; stavano andando apneumatici, plastiche varie, materiali provenienti da ...

