Smart working, dal 15 ottobre dipendenti pubblici in ufficio. Draghi firma il Dpcm (Di venerdì 24 settembre 2021) La modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre torna ad essere quella in presenza. Lo prevede il Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le PA ...

