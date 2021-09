Sbk a Jerez | Razgatlioglu il più veloce nelle FP1 davanti a Rinaldi e Rea

Advertising

Toprak Razgatlioglu segna il miglior tempo durante la prima sessione delle prove libere sul circuito di, decimo round della stagione 2021. L'attuale leader della classifica iridata, con un solo punto di lunghezza su Jonathan Rea, ferma il cronometro a 1'40"074. Seconda posizione per il pilota ...SSP, il ritorno di Sofuoglu acon Puccetti Racing Redding ottavo, Bassani in top ten Settima posizione per la prima delle BMW, ovvero quella dell'olandese Michael Van Der Mark, con Scott ...Yamaha e Ducati davanti a tutti a Jerez. Solo 86 millesimi dividono Razgatlioglu da Rinaldi, con Rea terzo a tre decimi. Iniziano bene Locatelli e Bassani, sesto e decimo ...Il turco della Yamaha ha iniziato al meglio il weekend sul tracciato intitolato ad Angel Nieto, precedendo l'italiano della Ducati e la Kawasaki del campione del mondo in carica ...