Rifiuti | Arera | Entrate tariffarie procapite 2021 +2 | 4% su 2020 | in media 195 euro abitante

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Da una prima analisi delle proposte ricevute emerge che le Entrate tariffarie procapite relative al 2021 a livello nazionale risultano pari in media a 195 euro/ abitante, con un incremento rispetto all'anno precedente di circa il 2,4%". Ad affermarlo è il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini nel corso della sua relazione annuale alla Camera sullo Stato di servizi e sull'attività svolta dall'Autorità

