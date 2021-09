Rambo 2 – La vendetta: James Cameron e il sistema delle tre scrivanie (Di venerdì 24 settembre 2021) Mentre lavorava alla sceneggiatura di Rambo 2 - La vendetta, James Cameron adottò un metodo particolare a livello di postazione per gestire altri due film, tra cui Aliens e Terminator. Mentre lavorava alla sceneggiatura di Rambo 2 - La vendetta, il co-autore James Cameron adottò un metodo particolare a livello di postazione. Il cineasta canadese stava infatti scrivendo tre progetti contemporaneamente, tra cui il secondo episodio delle avventure di Rambo, e voleva tenerli separati, anche in senso puramente fisico. Per l'esattezza, Cameron stava scrivendo Rambo 2 - La vendetta e Aliens - Scontro finale (il cui produttore David Giler lo raccomandò a Sylvester Stallone), ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) Mentre lavorava alla sceneggiatura di2 - Laadottò un metodo particolare a livello di postazione per gestire altri due film, tra cui Aliens e Terminator. Mentre lavorava alla sceneggiatura di2 - La, il co-autoreadottò un metodo particolare a livello di postazione. Il cineasta canadese stava infatti scrivendo tre progetti contemporaneamente, tra cui il secondo episodioavventure di, e voleva tenerli separati, anche in senso puramente fisico. Per l'esattezza,stava scrivendo2 - Lae Aliens - Scontro finale (il cui produttore David Giler lo raccomandò a Sylvester Stallone), ...

