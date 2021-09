“Pessime notizie”. Ilary Blasi, non è più un segreto: la voce nei corridoi Mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) Star in the star perde la sfida degli ascolti con la fiction di Rai1 Fino all’ultimo Battito. Infatti il programma condotto da Ilary Blasi non è andato oltre l’11.5% di share registrando 1.816.000 telespettatori. La serie con Marco Bocci e Violante Placido è partita con 3.884.000 telespettatori, pari al 20.4% di share. Un altro flop in termini di auditel per Star in the star: la scorsa settimana aveva collezionato 1.947.000 telespettatori (11,02% di share). Nella puntata di giovedì 23 settembre, sono state svelate due maschere al termine delle due manche nelle quale si sono esibite le star nelle vesti di cantanti famosi: Patty Pravo intrepretata da Gloria Guidi e Paul McCartney interpretato da Ron Moss. Sono nove i concorrenti ancora in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Star in the star perde la sfida degli ascolti con la fiction di Rai1 Fino all’ultimo Battito. Infatti il programma condotto danon è andato oltre l’11.5% di share registrando 1.816.000 telespettatori. La serie con Marco Bocci e Violante Placido è partita con 3.884.000 telespettatori, pari al 20.4% di share. Un altro flop in termini di auditel per Star in the star: la scorsa settimana aveva collezionato 1.947.000 telespettatori (11,02% di share). Nella puntata di giovedì 23 settembre, sono state svelate due maschere al termine delle due manche nelle quale si sono esibite le star nelle vesti di cantanti famosi: Patty Pravo intrepretata da Gloria Guidi e Paul McCartney interpretato da Ron Moss. Sono nove i concorrenti ancora in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e ...

Advertising

merlino53 : @Marty_Loca80 @updayIT Il guaio è che arrivano anche pessime notizie su Bagarella, Brusca e altri mafiosi ?????? - HyboriaLeague : --> #TwittaHyboriaMinutoperMinuto #HyboriaLeague (Giornata 3) #KothCorinthia Pessime notizie per KOTH che perde… - thetruedam : @federicovizo87 Ho delle pessime notizie per te, terrificanti, abominevoli - MuchoNick : @barbarab1974 Arrivano pessime notizie ?? - BaroniSamuele : RT @cavicchioli: Oggi mercati in crisi? Pessime notizie dalla Cina... -