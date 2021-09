Advertising

Giorno_Pavia : Pavia, Fridays for future: 300 persone in piazza per salvare un pianeta in sofferenza - maurovanetti : Mercoledì 22 alle 18:30 a #Pavia al Circolo Ghinaglia avrò il piacere di dialogare con due giovanissimi attivisti d… - pantoclastia : qualcuno va al fridays for future di pavia o milano il 24? -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia Fridays

- Due anni e mezzo dopo il primo sciopero per il clima in cui trascinati da Greta Thunberg quasi 4,000 persone erano scese in piazza per chiedere un futuro diverso,for futureè tornata a chiamare a raccolta la città e tutta la provincia per unirsi al resto del mondo nel Global Strike. Un invito al quale hanno risposto oltre 300 persone che questa ...... socio politica ed economica in cui ci troviamo, gli attivisti difor Future continuano a ...Novara Piazza Garibaldi 8.30 Palermo Piazza Giuseppe Verdi 9.30 Padova Piazzale stazione 9.00...I manifestanti in prima linea per chiedere un cambio di passo. E sul fronte dello smog l'obiettivo è avere autobus gratuiti ...Si sono ritrovati in duecento in piazza della Vittoria per il sesto sciopero globale contro il cambiamento climatico organizzato dai Fridays for future Pavia. Nessun corteo a Pavia, a differenza di Mi ...