La Cina non è terra di Bitcoin. La Banca centrale ha reso illegali le transazioni con criptovalute (Di venerdì 24 settembre 2021) Non si potrà più scambiarle. Non si potrà più crearle. La Cina ha deciso di chiudere il suo mercato a tutte il criptovalute. La promessa è quella di sradicare tutte queste attività, ormai considerate illegali. A rendere nota questa decisione sono state dieci agenzie governative di Pechino, tra cui la Banca centrale e le autorità di regolamentazione dei cambi. Un divieto che l’istituto centrale, la Banca Popolare Cinese, ha esteso anche a tutte le società che operano nel Paese. L’agenzia stampa Reuters ha riportato anche un comunicato della Banca Popolare: «Il governo reprimerà risolutamente la speculazione sulla valuta virtuale e le relative attività finanziarie e comportamenti scorretti al fine di salvaguardare le proprietà delle persone e mantenere ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) Non si potrà più scambiarle. Non si potrà più crearle. Laha deciso di chiudere il suo mercato a tutte il. La promessa è quella di sradicare tutte queste attività, ormai considerate. A rendere nota questa decisione sono state dieci agenzie governative di Pechino, tra cui lae le autorità di regolamentazione dei cambi. Un divieto che l’istituto, laPopolare Cinese, ha esteso anche a tutte le società che operano nel Paese. L’agenzia stampa Reuters ha riportato anche un comunicato dellaPopolare: «Il governo reprimerà risolutamente la speculazione sulla valuta virtuale e le relative attività finanziarie e comportamenti scorretti al fine di salvaguardare le proprietà delle persone e mantenere ...

