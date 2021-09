Interspac si svela | tra due mesi la proposta a Zhang e il modello di governance Cottarelli | “L’azionariato popolare significa stabilità”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Fondazione Catella, all’ombra del Bosco verticale, uno dei simboli della Milano del cambiamento:lancia il suo progetto di rivoluzione nerazzurra. L’obiettivo è, l’Inter in mano ai tifosi: un’idea che Carloha presentato ormai diverso tempo fa, ma che oggi sial mondo del pallone. I contorni sono ancora sfumati, le difficoltà tante, l’ambizione chiara: entrare nel capitale del club nerazzurro, puntare – perché no – anche al controllo della società. “Non escludo nulla“, dice il presidente di. “Se non ora quando?”, è il titolo del seminario sulnel calcio. Anche il pallone sta cambiando, la pandemia ne ha messo a nudo le profonde debolezze e il bisogno di un rinnovamento, ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Interspac si svela: tra due mesi la proposta a Zhang e il modello di governance. Cottarelli: “L’azionariato popolare s… - fattoquotidiano : Interspac si svela: tra due mesi la proposta a Zhang e il modello di governance. Cottarelli: “L’azionariato popolar… - tiresia2000 : RT @CalcioFinanza: #Interspac si svela: presenti anche #Gravina e #Malagò - Pall_Gonfiato : #Inter, #Suning al passo d'addio? Sono due le piste 'calde'. Novità su #Interspac... - it_inter : Il presidente di Interspac #Cottarelli svela un contatto con l'Inter: 'C'è stato, ma non posso svelare più di quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Interspac svela

Tuttavia,Cottarelli , ci sarebbe una buona metà di interisti che non sapevano nulla di ... Ma qual'è il reale vantaggio che apporterebbealla società nerazzurra? Cottarelli spiega che ...Tale fiducia, è stata mostrata anche da Carlo Cottarelli, promotore n°1 diche in esclusiva per la nostra redazione aveva mostrato il proprio assenso sulla scelta di far rimpiazzare Conte ...Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha spiegato il progetto dell'azionariato popolare ..."Si può raddoppiare l’impatto rispetto ai numeri che emergeranno. Noi non abbiamo realizzato in pratica quasi nessuna spesa di promozione. Ci sono tanti interisti che non abbia ...