Inter-Atalanta, ancora niente conferenza per Simone Inzaghi: parlerà ad Inter Tv (Di venerdì 24 settembre 2021) niente conferenza per Simone Inzaghi. Alla vigilia di Inter-Atalanta, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, l’allenatore nerazzurro, come ormai da qualche partita, non terrà la consueta conferenza stampa ma parlerà solamente ai microfoni ufficiali del club. Domani ovviamente tornerà a parlare al termine dell’incontro, ai microfoni di Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021)per. Alla vigilia di, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, l’allenatore nerazzurro, come ormai da qualche partita, non terrà la consuetastampa masolamente ai microfoni ufficiali del club. Domani ovviamente tornerà a parlare al termine dell’incontro, ai microfoni di Dazn. SportFace.

Advertising

Inter : ??? | BIGLIETTI I biglietti per Inter-Atalanta sono ancora disponibili a partire da 19€! ??? ??… - Inter : ?? | GUESS WHO ??? 'Questi colori per me rappresentano tantissimo, sono quelli con cui sono cresciuto' ??? Una vita… - Inter : ??? | #INTERPODCAST Puoi ascoltare la puntata anche qui ?? Spotify: - infoitsport : Inter-Atalanta, Maresca l’arbitro per la partita della 6ª giornata di Serie A - infoitcultura : Inter-Atalanta, riposo in vista per Dzeko? Possibile occasione per Sanchez -