Il Comandante Generale nomina il Dottor Vaia socio ad Honorem dell’A.N.C. (Di venerdì 24 settembre 2021) Questa mattina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, ha incontrato il Dottor Francesco Vaia, Direttore sanitario dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Nel corso dell’incontro, che si è svolto nella Sala di Rappresentanza del Comando Generale dei Carabinieri, alla presenza dei vertici Comandante Generale dell’Arma, il Generale Luzi insieme al Presidente Nazionale dell’Associazione Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Questa mattina, ilrma dei Carabinieri Teo Luzi, ha incontrato ilFrancesco, Direttore sanitario dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Nel corso dell’incontro, che si è svolto nella Sala di Rappresentanza del Comandodei Carabinieri, alla presenza dei verticirma, ilLuzi insieme al Presidente Nazionalessociazione

Advertising

ciropellegrino : @fanpage Un decreto di sequestro e oscuramento preventivo, che sarà eseguito non sappiamo in che modo e forma per u… - MoliPietro : Il Comandante Generale nomina il Dottor Vaia socio ad Honorem dell’A.N.C. - FF_AAediPolizia : RT @reportdifesa: Roma. Questa mattina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, ha incontrato il Dottor Francesco Vaia,… - FF_AAediPolizia : RT @reportdifesa: Roma. Questa mattina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, ha incontrato il Dottor Francesco Vaia,… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. Questa mattina, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, ha incontrato il Dottor Francesco Vaia,… -