Gasperini | “Zapata vicino all’Inter in estate? In molti sono stati trattati”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Inter-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha anche parlato di Duvan Zapata. Di seguito le sue dichiarazioni riguardo l'attaccante colombiano. "Zapata vicino all'Inter in estate? sono situazioni di mercato che hanno riguardato parecchi giocatori, ma Duvan è un ragazzo splendido. Siamo professionisti, sappiamo che ci possono essere interessamenti, ma da lì a concretizzarsi ci sono poi altre situazioni. Lui non è mai stato indolente, è sempre stato legato a questa squadra. Si è visto l'impegno con cui ha affrontato l'inizio di campionato. Nel mercato tutti sono stati trattati, poi le cose concrete sono quelle che si ..."

