Firenze Airlink biglietto unico treno +bus per l’aeroporto

(Di venerdì 24 settembre 2021) Arrivare inla stazione diSanta Maria Novella, salire su un bus diretto e raggiungere in 20 minutiAmerigo Vespucci ora è più comodo.è il nuovo servizio di Trenitalia e Busitalia (Gruppo FS Italiane) che consente l’acquisto di unintegrato –– per qualunque percorso con origine o destinazione la stazione ferroviaria diSMN efiorentino. “E’ una formula pratica che semplifica la vita di chi viaggia- commenta l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli- Un classico esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia al servizio del cittadino per facilitare i suoi spostamenti”....

