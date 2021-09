Draghi | “G20 su Afghanistan per evitare la catastrofe”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il Premier Marioha formalizzato un G20 sull’davanti all’assemblea generale dell’Onu. Aiuti umanitari, sicurezza e diritti umani sono le priorità. Con un videomessaggio di 20 minuti,ha rilanciato la necessità di multilateralismo per affrontare le sfide globali, dalla pandemia alla ripresa economica, dalla lotta alle diseguaglianze ai cambiamenti climatici e dalla lotta al terrorismo alla risoluzione dei conflitti. “Il vertice straordinario del G20 dovrà dare massimo sostegno a questi obiettivi”. “La situazione umanitaria inè la più immediata e condivisa preoccupazione, anche per l’avvicinarsi dell’inverno”., nel suo intervento, parla di unasociale e civile ed evoca il rischio di terrorismo, a causa della presenza di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Draghi G20

Marioformalizza l'iniziativa della presidenza italiana delal palazzo di Vetro, evocando il rischio terrorismo e di una "catastrofe sociale". "La situazione umanitaria in Afghanistan è la ......Health con particolare riferimento alla distribuzione dei vaccini contro la pandemia e alla creazione nei paesi più poveri di sistemi sanitari nazionali? Dopo ildi Londra del 2009 Mario, ...ROMA (ITALPRESS) – Rilancio del multilateralismo, impegno per la distribuzione dei vaccini, ristrutturazione del debito per i Paesi poveri. E poi la lotta ai cambiamenti climatici e i dossier Afghanis ...Sulla pandemia: “E’ ricominciata la vita sociale, ma tenere alta la guardia”. Infine l’allarme sul clima: “Agire subito” ...