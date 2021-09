Doppio arresto dei carabinieri per spacco di marijuana e cocaina

Advertising

LecceSette : Tentata violenza privata e violazione delle prescrizioni: doppio arresto tra Casarano e Racale - BortoneMauro : Tentata violenza privata e violazione delle prescrizioni: doppio arresto tra Casarano e Racale - notiziedabruzzo : Aveva in casa armi da guerra, doppio arresto in pochi giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio arresto

corriereadriatico.it

FANO - Due arresti per droga , uno è incensurato l'altro un volto noto alle cronache già da tempo. Nel primo caso i carabinieri stavano seguendo una pista legata allo spaccio e sono arrivati dritti a ......- spiega Servillo - stanno vivendo in Italia un processo che si sta sviluppando su un... Riconosciuto da un neo - "E ora dovrà rispondere alle nostre domande" L'dello zio La polizia ...FANO - Due arresti per droga, uno è incensurato l’altro un volto noto alle cronache già da tempo. Nel primo caso i carabinieri stavano seguendo una pista legata allo ...POMPEI – Ieri sera gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Falcone e Borsellino per ...