Dazn risarcisce i clienti dopo i problemi: un mese gratis. Chi può ottenerlo e come

"Qualcosa non ha funzionato, siamo spiacenti, riprova". Questo il messaggio che molti appassionati di calcio hanno dovuto leggere durante le partite della Serie A trasmesse da Dazn. I disservizi sono stati molti e c'è stata anche un'interrogazione parlamentare dopo le polemiche. Ora il servizio a pagamento di video streaming online ha riconosciuto i disservizi e per tutti gli utenti colpiti dai disagi durante le partite di Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, valide per la 5ª giornata di Serie A, sarà dato un mese di abbonamento gratis.

Dazn, un mese gratis: chi può ottenerlo e come

Secondo quanto indicato dalla nota ufficiale, ad avere diritto a un mese gratis di Dazn saranno tutti i ...

