Dazn regala un mese di abbonamento a chi ha avuto disservizi ieri

(Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo icausatiha deciso dire undia tutti gli utenti che hanno riscontrato difficoltà ad accedere all’applicazione. Lo ha annunciato la stessa piattaforma con il seguente comunicato. In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre,conferma che tutti i clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di undi visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di ungratuito.ribadisce, inoltre, che ...

IlNapolista

