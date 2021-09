Contestatrice No vax sale sul palco e interrompe il comizio di Letta: “Il vaccino è libertà?” (Di venerdì 24 settembre 2021) Un’accanita Contestatrice No vax è riuscita, nonostante il dispiegamento delle Forze dell’ordine, a salire sul palco e interrompere il comizio che il segretario del Pd Enrico Letta stava tenendo in piazza della Borsa, a Trieste. Un pomeriggio movimentato, dunque, per l’ex premier, che poi ha provato a controbattere alle accuse e alle tesi antiscientifiche della donna. “Il vaccino è verità o libertà? Mi risponda”, ha chiesto la No vax, ingaggiando un animato confronto con il segretario dem. “Il vaccino è libertà ed è gratuito”, ha risposto Letta. A quel punto la donna ha ribattuto dicendo: “Io i tamponi devo pagarli per andare a lavoro. Il vaccino è un ricatto di Stato”. “Non dica queste cose, non è ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 settembre 2021) Un’accanitaNo vax è riuscita, nonostante il dispiegamento delle Forze dell’ordine, a salire sulre ilche il segretario del Pd Enricostava tenendo in piazza della Borsa, a Trieste. Un pomeriggio movimentato, dunque, per l’ex premier, che poi ha provato a controbattere alle accuse e alle tesi antiscientifiche della donna. “Ilè verità o? Mi risponda”, ha chiesto la No vax, ingaggiando un animato confronto con il segretario dem. “Iled è gratuito”, ha risposto. A quel punto la donna ha ribattuto dicendo: “Io i tamponi devo pagarli per andare a lavoro. Ilè un ricatto di Stato”. “Non dica queste cose, non è ...

