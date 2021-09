Cagliari, uomo tenta di darsi fuoco: agente lo salva ma resta ustionato (Di venerdì 24 settembre 2021) commenta Un agente della Squadra volante della Questura di Cagliari è stato trasportato in ospedale in codice rosso a seguito delle ustioni riportate mentre con un collega cercava di soccorrere un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) commenta Undella Squadra volante della Questura diè stato trasportato in ospedale in codice rosso a seguito delle ustioni riportate mentre con un collega cercava di soccorrere un ...

