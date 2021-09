Botte in una casa famiglia di Roccasecca: vittime anche bambini di Formia (Di venerdì 24 settembre 2021) Formia – Un operatore di Veroli è dovuto comparire davanti al Gup del tribunale di Cassino per maltrattamenti aggravati inflitti a minori, tra i quali figurano anche alcuni bambini di Formia. L’uomo è accusato di aver costretto i piccoli ospiti di una casa famiglia di Roccasecca a vivere in uno stato di prostrazione. Il 57enne in servizio nella struttura in provincia di Frosinone, a conclusione delle indagini portate avanti dai carabinieri, è stato indagato per maltrattamenti in famiglia e sottoposto nel dicembre scorso alla misura cautelare personale interdittiva della sospensione dal pubblico servizio presso scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni o altre strutture pubbliche o private per 12 mesi. Il 57enne, tramite intercettazioni e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021)– Un operatore di Veroli è dovuto comparire davanti al Gup del tribunale di Cassino per maltrattamenti aggravati inflitti a minori, tra i quali figuranoalcunidi. L’uomo è accusato di aver costretto i piccoli ospiti di unadia vivere in uno stato di prostrazione. Il 57enne in servizio nella struttura in provincia di Frosinone, a conclusione delle indagini portate avanti dai carabinieri, è stato indagato per maltrattamenti ine sottoposto nel dicembre scorso alla misura cautelare personale interdittiva della sospensione dal pubblico servizio presso scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni o altre strutture pubbliche o private per 12 mesi. Il 57enne, tramite intercettazioni e ...

Advertising

fanpage : “Questa nella foto sono io. No, non me la sono andata a cercare, non sono mai, mai, mai stata aggressiva, non sono… - ZZiliani : Ho molto criticato un anno fa #Tonali (ma anche il #Milan, che ha ridiscusso al ribasso prezzo e stipendio); oggi d… - _Nico_Piro_ : Dicevamo sopra di come il massacro via drone a Kabul, fosse stato scoperchiato grazie alla stampa. I talebani prome… - puntodilucesca1 : Se critichi la religione del vaccino sei pazzo e pure genitore degenere. E un uomo blindato, con tutta la sua famig… - ninconanco67 : E’ morto il questore Gigi Botte. E’ stato una colonna della polizia di CASERTA. Per me, invece, ci ha lasciati Gino… -

Ultime Notizie dalla rete : Botte una Dazn, 'chi ha avuto disservizio riceverà un mese gratis in aggiunta all'abbonamento' ... "Se ti becco ti do tante di quelle mazzate?", "Quante botte ti darei?". Era questo il tenore... ...al nord e caldo al sud 24 Settembre 2021 < div> L'ormai imminente fine settimana vedrà ancora una ...

Omicidio al Cambonino, Younes: 'Non mi ricordo nulla' ... visto che è Younes è malato psichiatrico, di collocarlo in una struttura adeguata. Il gip si è ... accoltellata più volte dopo averla gonfiata di botte Fatna Moukhrif e Younes El Yassire Omicidio al ...

Insulti, sfregi e botte ai figli: al via il processo per una 39enne AostaSera “Io ti sbudello!” minacce a Toti, denunciato no vax a Genova “Io ti sbudello!”, “Se ti becco ti do tante di quelle mazzate…”, “Quante botte ti darei…” Erano di questo tenore gli insulti e le minacce ...

Spacca i denti al figlio per truffare l'assicurazione e incassare i soldi È disposta a spaccare i denti al figlio di undici anni pur di incassare un premio assicurativo. Anche la sua amica accetta di ferire il suo bambino per lo stesso motivo. E, dopo le botte, li portano i ...

... "Se ti becco ti do tante di quelle mazzate?", "Quanteti darei?". Era questo il tenore... ...al nord e caldo al sud 24 Settembre 2021 < div> L'ormai imminente fine settimana vedrà ancora...... visto che è Younes è malato psichiatrico, di collocarlo instruttura adeguata. Il gip si è ... accoltellata più volte dopo averla gonfiata diFatna Moukhrif e Younes El Yassire Omicidio al ...“Io ti sbudello!”, “Se ti becco ti do tante di quelle mazzate…”, “Quante botte ti darei…” Erano di questo tenore gli insulti e le minacce ...È disposta a spaccare i denti al figlio di undici anni pur di incassare un premio assicurativo. Anche la sua amica accetta di ferire il suo bambino per lo stesso motivo. E, dopo le botte, li portano i ...