Barbara D'Urso perde le staffe in diretta a Pomeriggio Cinque: cosa è successo (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella seconda parte di Pomeriggio Cinque del 24 settembre è andato in onda un triste siparietto: due ospiti hanno infranto ogni regola e Barbara D'Urso si è infuriata, prendendo una clamorosa decisione. Pomeriggio Cinque è in veste completamente rinnovata in questa stagione. Rispetto all'anno precedente, le risse in diretta, le urla ed il linguaggio volgare L'articolo proviene da Inews.it.

haned35914261 : RT @MasterAb88: Sempre bene #Loveisintheair che segna il 17% e batte #lavitaindiretta che fa 15,8% Poi arriva Barbara D'Urso e crolla tutt… - CIAfra73 : RT @MauryKostanzo: @CIAfra73 'Fino a maggio ti avrei risposto in altro modo, in questo nuovo Pomeriggio 5 mi contengo'. Dopo la puntata di… - angelogallina87 : RT @MauryKostanzo: @CIAfra73 'Fino a maggio ti avrei risposto in altro modo, in questo nuovo Pomeriggio 5 mi contengo'. Dopo la puntata di… - lu33n : io, barbara d urso, piumone, camomilla - cristia_urbano : RT @MauryKostanzo: @CIAfra73 'Fino a maggio ti avrei risposto in altro modo, in questo nuovo Pomeriggio 5 mi contengo'. Dopo la puntata di… -