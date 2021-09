Altro che green pass | in Norvegia via tutte le restrizioni | “Si torna alla normalità”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set – Ma quale, certificazioni e controlli vari, lariapre tutto e. Come annunciato dal primo ministro Erna Solberg, nella nazione scandinava domani verranno eliminateleanti Covid. Via anche il cosiddetto distanziamento sociale e avanti con la riapertura dei locali notturni come le discoteche. Mentre bar e ristoranti tornerannopiena capienza. Non solo, anche le limitazioni previste per i viaggi saranno allentate e il governo non sconsiglierà più i cittadini di viaggiare al di fuori dell’Europa. La“Sonoati 561 giorni da quando abbiamo ...