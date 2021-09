Startup | Locare va in overfunding e firma un accordo con Airbnb

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Labitalia) -, lache risolve i problemi di burocrazia e morosità negli affitti, continua la propria scalata. Dopo due brillanti campagne di equity crowdfunding, nel 2018 e nel 2019, con valutazioni pre-money sempre crescenti, annuncia l'della sua terza raccolta su BacktoWork. Ma non è tutto: proprio in questi giorni,ha sottoscritto un importantecon, leader mondiale degli appartamenti in affitto. Oggetto dell'è il servizio Salvaffitto, uno strumento nato per tutelare i proprietari da ogni possibile difficoltà nella riscossione del canone e nella liberazione della proprietà in caso di sfratto. "creeranno in Italia, un progetto pilota sulle ...