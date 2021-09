Star in the star fa flop e Mediaset corre ai ripari con tre importanti novità (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli ascolti registrati nel corso della prima puntata di star in the star si sono rivelati piuttosto insoddisfacenti. Proprio per tale ragione, Mediaset ha deciso di correre ai ripari apportando alcune modifiche al format. Nella puntata di questa sera, giovedì 23 settembre, infatti, assisteremo ad alcuni cambiamenti. Scopriamo quali. Due delle tre novità di star in the star Allo scopo di far risalire gli ascolti di Canale 5, Mediaset ha deciso di generare alcuni cambi di rotta alle dinamiche di star in the star. A tal proposito, nella messa in onda di questa sera saranno apportate tre grandi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli ascolti registrati nel corso della prima puntata diin thesi sono rivelati piuttosto insoddisfacenti. Proprio per tale ragione,ha deciso dire aiapportando alcune modifiche al format. Nella puntata di questa sera, giovedì 23 settembre, infatti, assisteremo ad alcuni cambiamenti. Scopriamo quali. Due delle trediin theAllo scopo di far risalire gli ascolti di Canale 5,ha deciso di generare alcuni cambi di rotta alle dinamiche diin the. A tal proposito, nella messa in onda di questa sera saranno apportate tre grandi ...

