Sovraffollamento delle linee del Tpl, Severini: "Studenti lasciati a piedi e nessun distanziamento" (Di giovedì 23 settembre 2021) Fiumicino – "Distanziamenti, mascherine e sicurezza…se questi devono essere gli imperativi per un trasporto locale efficiente e a prova di Covid-19, direi che non ci siamo proprio: gli Studenti del Liceo Leonardo Da Vinci di Maccarese vengono addirittura lasciati a piedi a causa un Sovraffollamento delle navette di alcune linee del Tpl, tra cui 14, 1 e 2?. Lo dichiara in una nota stampa Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme "Non solo, quindi, i frequenti assembramenti – spiega il Capogruppo – all'interno di un mezzo pubblico, ma anche l'impossibilità di tornare a casa per la maggioranza dei ragazzi. All'uscita della scuola, infatti, le navette si riempiono in poco tempo e non hanno la capienza necessaria per trasportare tutti gli ...

