Sampdoria | D’Aversa | ”Ci stava perdere con il Napoli | ma non con questo risultato”

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 23 settembre 2021): ”Ci stacon il, ma non con uncosì netto. Uncosì sfavorevole non rispecchia la prestazione” Roberto, allenatore della, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col. Queste le sue parole:ANALIZZA IL PRIMO TEMPO “Se analizziamo il primo tempo, i numeri ci vedevamo favorevoli su tutto. Sia sul possesso palla, ed è un dato un po’ strano perchèè sempre abituato ad avere un predominio sul possesso contro tutte le squadre, sia sui tiri in porta, sia sulle occasioni erano favorevoli a noi. Invece siamo rientrati all’intervallo suldi doppio vantaggio per loro. ILHA QUALITA’ ...