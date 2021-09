Roma. Yifan Lin, la candida a Roma con Gualtieri insultata perché di origine cinese: ' Rappresento una minoranza nelle minoranze' (Di giovedì 23 settembre 2021) 'Io Rappresento una minoranza nelle minoranze, perché sono una donna italiana di origine cinese, per questo sono stata un facile bersaglio agli attacchi di una piccola minoranza xenofoba e razzista '. ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) 'Iounasono una donna italiana di, per questo sono stata un facile bersaglio agli attacchi di una piccolaxenofoba e razzista '. ...

Advertising

AnnaBorn12 : RT @AlekosPrete: Non è stata criticata per le sue idee politiche. È stata insultata a causa delle sue origini cinesi. La vittima di decine… - lusca19 : RT @AlekosPrete: Non è stata criticata per le sue idee politiche. È stata insultata a causa delle sue origini cinesi. La vittima di decine… - qweentanah : RT @AlekosPrete: Non è stata criticata per le sue idee politiche. È stata insultata a causa delle sue origini cinesi. La vittima di decine… - leftiscooler : RT @AlekosPrete: Non è stata criticata per le sue idee politiche. È stata insultata a causa delle sue origini cinesi. La vittima di decine… - MgraziaT : RT @AlekosPrete: Non è stata criticata per le sue idee politiche. È stata insultata a causa delle sue origini cinesi. La vittima di decine… -