Ostia | scontro tra moto e bus | grave centauro

(Di giovedì 23 settembre 2021) Brutto incidente quello avvenuto aquesta mattina, poco dopo le 7, in Piazzale Amerigo Vespucci, nei pressi della stazione. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un bus della compagnia EvoBus e unaHonda. Un impatto violento, al punto che il conducente del mezzo a due ruote è rimastomente ferito ed è stato trasportato in codice rosso, dal personale sanitario del 118, all’Ospedale San Camillo di Roma. Sul posto per tutti i rilievi del caso e per gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare: starà ai caschi bianchi ora ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Leggi anche:, terribile frontale auto-scooter:47enne Incidenti a Roma, giornata nera per la Capitale Quella di ieri, invece, è stata ...