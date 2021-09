NFL, Week 3 – La preview di Colts – Titans (Di giovedì 23 settembre 2021) Alle ore 19:00 di domenica 26 settembre va in scena la sfida interamente targata AFC South che vede sfidarsi Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Al Nissan Stadium di Nashville, Indianapolis va a caccia della prima vittoria in questa stagione, che potrebbe essere molto importante in chiave divisione. I padroni di casa, reduci dalla vittoria contro Seattle in Week 2, cercheranno il secondo successo consecutivo. Cosa aspettarsi da Colts – Titans? Tennessee ha reagito molto bene nella sfida contro i Seahawks, trovando la rimonta nell’ultimo quarto di gara e portando la partita all’over time. L’attacco, che non aveva brillato particolarmente nella prima gara contro Arizona, è parso in ottima giornata e Mike Vrabel vorrà una prestazione simile anche contro Indianapolis. Derrick Henry è la grande ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Alle ore 19:00 di domenica 26 settembre va in scena la sfida interamente targata AFC South che vede sfidarsi Indianapolise Tennessee. Al Nissan Stadium di Nashville, Indianapolis va a caccia della prima vittoria in questa stagione, che potrebbe essere molto importante in chiave divisione. I padroni di casa, reduci dalla vittoria contro Seattle in2, cercheranno il secondo successo consecutivo. Cosa aspettarsi da? Tennessee ha reagito molto bene nella sfida contro i Seahawks, trovando la rimonta nell’ultimo quarto di gara e portando la partita all’over time. L’attacco, che non aveva brillato particolarmente nella prima gara contro Arizona, è parso in ottima giornata e Mike Vrabel vorrà una prestazione simile anche contro Indianapolis. Derrick Henry è la grande ...

