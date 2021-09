Nei paesi in via di sviluppo si uccidono sempre più attivisti per l’ambiente (Di giovedì 23 settembre 2021) Un nuovo report dell’organizzazione Global Witness ha portato all’attenzione pubblica un record straziante, quello del numero di attivisti e ambientalisti assassinati nel 2020. Duecentoventisette persone. In altre parole, 227 uomini e donne sono morte per aver cercato di salvare il pianeta. Secondo quanto riportato da Global Witness, quasi un terzo degli omicidi è collegato allo sfruttamento delle risorse: disboscamento, estrazione mineraria, agroindustria su larga scala, dighe idroelettriche e altre infrastrutture. Il report ha definito le vittime «difensori dell’ambiente», identificando sotto questo termine tutti coloro che sono stati uccisi per proteggere le risorse naturali che devono essere preservate; come foreste, riserve idriche e oceani. Stiamo parlando in media di quattro persone a settimana, assassinate mentre difendevano le loro case, la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) Un nuovo report dell’organizzazione Global Witness ha portato all’attenzione pubblica un record straziante, quello del numero die ambientalisti assassinati nel 2020. Duecentoventisette persone. In altre parole, 227 uomini e donne sono morte per aver cercato di salvare il pianeta. Secondo quanto riportato da Global Witness, quasi un terzo degli omicidi è collegato allo sfruttamento delle risorse: disboscamento, estrazione mineraria, agroindustria su larga scala, dighe idroelettriche e altre infrastrutture. Il report ha definito le vittime «difensori del», identificando sotto questo termine tutti coloro che sono stati uccisi per proteggere le risorse naturali che devono essere preservate; come foreste, riserve idriche e oceani. Stiamo parlando in media di quattro persone a settimana, assassinate mentre difendevano le loro case, la ...

Advertising

Avvenire_Nei : Cento milioni di vaccini in scadenza, lo spreco senza fine dei Paesi ricchi - ItalyMFA : Il Min @luigidimaio ha incontrato l’Alto Commissario @Refugees, @FilippoGrandi???? Ruolo #UNHCR nell’attuazione stra… - poliziadistato : Facciamo come il nostro campione #MarcellJacobs facciamo correre la solidarietà prenotando il #CalendarioPolizia 20… - sabato_ivana : RT @1intollerante: @1Shaun28 @TgLa7 La narrativa sta scricchiolando, infatti già parlano di emergenza climatica. Non hanno l'appoggio dell'… - storm19737 : RT @EliseiNicole: Ilaria Capua:”…ormai nei paesi occidentali,L’EMERGENZA PANDEMICA È SOTTO CONTROLLO,si sta endemizzando il virus,…con l’in… -