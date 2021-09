Messaggio per oggi da Medjugorje: “Non è tardi, decidetevi” (Di giovedì 23 settembre 2021) La Madonna ci dà una grande speranza, dicendoci che siamo ancora in tempo per realizzare un cambiamento di rotta nella nostra vita. Ma molto dipende da noi, dalle nostre scelte, da quanto siamo motivati e determinati a realizzarlo per davvero. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 23 settembre 2021) La Madonna ci dà una grande speranza, dicendoci che siamo ancora in tempo per realizzare un cambiamento di rotta nella nostra vita. Ma molto dipende da noi, dalle nostre scelte, da quanto siamo motivati e determinati a realizzarlo per davvero. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

