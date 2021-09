L’aria che tira, Massimo Giletti mette in grande imbarazzo Myrta Merlino: “Vedo che Tardelli…” (Di giovedì 23 settembre 2021) Massimo Giletti tra qualche giorno tornerà al timone del suo programma famoso e amato: “Non è l’arena” che andrà in onda, come al solito su La 7 ma non più di domenica bensì di mercoledì. Giletti è andato ospite da Myrta Merlino a L’aria che tira su La7 a parlarne. La giornata del mercoledì, anche se non ha talk importanti come il suo sugli altri canali, ha però la programmazione del calcio contro la quale Giletti si dovrà battere. Myrta Merlino per Giletti è un’amica importante perchè gli è stata molto vicino, come pochi hanno fatto durante i giorni difficili di Giletti minacciato dalla mafia tanto che è stato indispensabile metterlo sotto ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 23 settembre 2021)tra qualche giorno tornerà al timone del suo programma famoso e amato: “Non è l’arena” che andrà in onda, come al solito su La 7 ma non più di domenica bensì di mercoledì.è andato ospite dachesu La7 a parlarne. La giornata del mercoledì, anche se non ha talk importanti come il suo sugli altri canali, ha però la programmazione del calcio contro la qualesi dovrà battere.perè un’amica importante perchè gli è stata molto vicino, come pochi hanno fatto durante i giorni difficili diminacciato dalla mafia tanto che è stato indispensabilerlo sotto ...

