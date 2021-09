Juventus | ambasciata USA in visita | incontro con McKennie e Agnelli

(Di giovedì 23 settembre 2021)USA in: incontri con. La delegazione è guidata dal console americano a Milano Come appreso daNews24.com in questi giorni una delegazione USA guidata dal console americano a Milano, Robert Needham, è ina Torino. I diplomatici statunitesi stannoimprenditori, accademici e personalità sul territorio piemontese. Alla Continassa si è già tenuto uncon il Presidente Andreae a breve ve ne sarà un altro con il connazionale Weston. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Una rappresentanza dell'ambasciata statunitense ha fatto visita al centro sportivo della Continassa e incontrerà nelle prossime ore il presidente della Juventus Andrea Agnelli e poi il calciatore della nazionale americana ...