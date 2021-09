Iran | progressi significativi in colloqui con Arabia Saudita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iran progressi

ANSA Nuova Europa

"Ci sono statisignificativi nei colloqui sulla sicurezza nel Golfo Persico" con l'Arabia Saudita. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, in un'intervista all'Irna ...Questo non è di conforto per quanto riguarda idell'verso un'arma nucleare'. Questo era in riferimento aifatti dall'nell'arricchimento dell'uranio. Il ritiro di Trump ..."Ci sono stati progressi significativi nei colloqui sulla sicurezza nel Golfo Persico" con l'Arabia Saudita. (ANSA) ...A un passo dalla ripresa dei colloqui Usa-Iran sul nucleare. Un’ accelerazione che è monitorata con particolare attenzione, e apprensione, da Israele.