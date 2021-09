Incidente per Arthur, distrutta la sua Ferrari (Di giovedì 23 settembre 2021) Incidente per Arthur, nuova disavventura per il centrocampista della Juve dopo un solo mese: cos’è successo Arthur (Getty Images)Ancora cattive notizie per il centrocampista della Juventus Arthur. Dopo l’intervento chirurgico di luglio che lo costringe a stare lontano dai campi, ieri mattina ha avuto un Incidente con la sua Ferrari. A riportare la notizia è Tuttosport: il quotidiano spiega che per fortuna non ci sono state conseguenze per il calciatore e cosa ha causato il sinistro. Il motivo sembra essere una precedenza non rispettata (non da parte del calciatore) ieri mattina a Torino. Il centrocampista si stava recando proprio al J Medical, per sottoporsi a una visita di controllo alla gamba operata. Durante il tragitto si è scontrato con un’altro mezzo, un carro ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021)per, nuova disavventura per il centrocampista della Juve dopo un solo mese: cos’è successo(Getty Images)Ancora cattive notizie per il centrocampista della Juventus. Dopo l’intervento chirurgico di luglio che lo costringe a stare lontano dai campi, ieri mattina ha avuto uncon la sua. A riportare la notizia è Tuttosport: il quotidiano spiega che per fortuna non ci sono state conseguenze per il calciatore e cosa ha causato il sinistro. Il motivo sembra essere una precedenza non rispettata (non da parte del calciatore) ieri mattina a Torino. Il centrocampista si stava recando proprio al J Medical, per sottoporsi a una visita di controllo alla gamba operata. Durante il tragitto si è scontrato con un’altro mezzo, un carro ...

