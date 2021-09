Fino all’ultimo battito, chi è il protagonista interpretato da Bocci? (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto su “Fino all’ultimo battito” e sul protagonista della fiction di Raiuno, interpretato da Marco Bocci. Va in onda a partire da questa sera, in prima serata su Raiuno, “Fino all’ultimo battito”, nuova fiction, di genere medical drama, ambientata in Puglia, con la regia di Cinzia TH Torrini e composta da sei puntate. protagonista della serie, interpretato da Marco Bocci, è Diego Mancini, stimato chirurgo, che a soli quarant’anni è diventato Professore ordinario di cardiochirurgia. Diego ha una compagna, Elena, una figlia acquisita, Anna ed un figlio naturale, Paolo. Diego ed Elena attendono che lei divorzi, in modo che possano finalmente sporsi. Proprio quando tutto sembra andare ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto su “” e suldella fiction di Raiuno,da Marco. Va in onda a partire da questa sera, in prima serata su Raiuno, “”, nuova fiction, di genere medical drama, ambientata in Puglia, con la regia di Cinzia TH Torrini e composta da sei puntate.della serie,da Marco, è Diego Mancini, stimato chirurgo, che a soli quarant’anni è diventato Professore ordinario di cardiochirurgia. Diego ha una compagna, Elena, una figlia acquisita, Anna ed un figlio naturale, Paolo. Diego ed Elena attendono che lei divorzi, in modo che possano finalmente sporsi. Proprio quando tutto sembra andare ...

