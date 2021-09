Draghi: “Forte ripresa, le previsioni stimano una crescita al 6% per quest’anno” (Di giovedì 23 settembre 2021) “L’Italia vive oggi un periodo di Forte ripresa, migliore di quello che avevamo immaginato solo qualche mese fa. Le previsioni del Governo, che presenteremo tra pochi giorni, stimano una crescita intorno al 6% per quest’anno, a fronte del 4,5% ipotizzato in primavera”. Così Mario Draghi nel suo intervento all’assemblea pubblica di Confindustria al Palasport di Roma. “La produzione industriale ha superato a luglio il valore registrato prima dell’inizio della pandemia – ha aggiunto – Le esportazioni nel secondo trimestre di quest’anno sono state del 4,8% più alte che nello stesso periodo del 2019, prima della crisi sanitaria”. Secondo Draghi, inoltre, “al rafforzamento dell’economia si accompagna un miglioramento dell’occupazione“. “A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “L’Italia vive oggi un periodo di, migliore di quello che avevamo immaginato solo qualche mese fa. Ledel Governo, che presenteremo tra pochi giorni,unaintorno al 6% per, a fronte del 4,5% ipotizzato in primavera”. Così Marionel suo intervento all’assemblea pubblica di Confindustria al Palasport di Roma. “La produzione industriale ha superato a luglio il valore registrato prima dell’inizio della pandemia – ha aggiunto – Le esportazioni nel secondo trimestre disono state del 4,8% più alte che nello stesso periodo del 2019, prima della crisi sanitaria”. Secondo, inoltre, “al rafforzamento dell’economia si accompagna un miglioramento dell’occupazione“. “A ...

Advertising

TgLa7 : Energia: #Draghi, oltre 3 mld per stop oneri gas-luce. Gas a tutti,elettricita' per famiglie e pmi.Forte valenza sociale - FerdiGiugliano : “Germania ???? e Italia ???? condividono lo stesso obiettivo: completare l’integrazione europea. Un’Europa ???? più forte… - raffaellapaita : “Orgogliosa di aver contribuito, come @ItaliaViva, all'arrivo di #Draghi alla guida del Paese. L'Italia è più forte… - fattoquotidiano : Draghi: “Forte ripresa, le previsioni stimano una crescita al 6% per quest’anno” - FJacotin : RT @veneziana4: #coronavirus ci saranno aumenti di gas e luce e nonostante questo #draghi dice che il paese è in forte ripresa e perfino l'… -