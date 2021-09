Crolla il cappotto termico al Genovesi tragedia sfiorata solo per fortuna

(Di giovedì 23 settembre 2021) di Monica De Santis Ore 3 di notte di mercoledì 22 settembre. Un fort boato sveglia il custode dell’Istituto di Istruzione Superiore “– Da Vinci” di Salerno. L’uomo svegliato di colpo esce corre all’ingresso della scuola temendo il peggio e subito si rende conto del crollo del “” installato in corrispondenza dell’intradosso del solaio prospettante l’ingresso dell’istituto. Un crollo che potrebbe essere la conseguenza dell’allagamento che si è avuto all’interno dell’istituto, per una tubatura rotta lo scorso mese di agosto. Le infiltrazioni d’acqua potrebbero aver danneggiato il “” che staccatosi in minima parte èto l’altra notte a causa delle raffiche di vento. Oltre ai danneggiamenti subiti dall’edificio, non si sono avuti danni a ...

Advertising

salernonotizie : Salerno: nella notte crolla cappotto termico dell’istituto “Genovesi – Da Vinci” -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla cappotto

Salernonotizie.it

iltermico al Genovesi tragedia sfiorata solo per un caso fortuito. L'ente Provincia - come titola oggi il quotidiano 'Le Cronache' scaricabile online - si difende: "I lavori erano ...L'Istituto di Istruzione Superiore " Genovesi " Da Vinci " di Salerno, durante la scorsa notte, è stato interessato dal crollo del "termico" installato in corrispondenza dell'intradosso del solaio prospettante l'ingresso dell'istituto. Oltre ai danneggiamenti subiti dall'edificio, non si sono avuti danni a persone. I ...Stampa Crolla il cappotto termico al Genovesi tragedia sfiorata solo per un caso fortuito. L’ente Provincia – come titola oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – si difende: “I lavori e ...Ore 3.30. Nella notte tra martedì e mercoledì un rumore violento scuote il custode dell’Istituto superiore Genovesi Da Vinci. Viene giù il cappotto termico ...