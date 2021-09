Capua a La7: “Il virus si sta endemizzando. Polemiche su green pass e no vax? Troppo rumore, bisogna smettere di parlarne” (Di giovedì 23 settembre 2021) Le Polemiche sul green pass e i no vax? Secondo Ilaria Capua bisogna “smettere di parlarne”. La virologa è intervenuta a Otto e mezzo, su La7, sottolineando come il green pass sia “uno strumento di persuasione” per “convincere le persone a vaccinarsi” perché “è l’unico strumento di persuasione che abbiamo”. “Tutto questo rumore attorno alle controversie è Troppo – ha aggiunto l’esperta – bisogna smettere di parlarne. Noi sappiamo che cosa bisogna fare, conosciamo gli strumenti che abbiamo e che possiamo continuare a utilizzare per finalmente tirarci su le maniche”. Secondo Ilaria Capua, ormai, “nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Lesule i no? Secondo Ilariadi”. La virologa è intervenuta a Otto e mezzo, su La7, sottolineando come ilsia “uno strumento di persuasione” per “convincere le persone a vaccinarsi” perché “è l’unico strumento di persuasione che abbiamo”. “Tutto questoattorno alle controversie è– ha aggiunto l’esperta –di. Noi sappiamo che cosafare, conosciamo gli strumenti che abbiamo e che possiamo continuare a utilizzare per finalmente tirarci su le maniche”. Secondo Ilaria, ormai, “nei ...

Advertising

ilfattovideo : Capua a La7: “Il virus si sta endemizzando. Polemiche su green pass e no vax? Troppo rumore, bisogna smettere di pa… - tempoweb : 'Svegliata al cervello”. Ilaria #Capua dice basta alle polemiche sul #greenpass #politica #covid19 #vaccino… - vatenacttencass : RT @La7tv: #ottoemezzo La prof.ssa @ilariacapua sottolinea il rischio della #pandemia nei paesi non vaccinati come quelli del terzo mondo:… - mariozappia62 : RT @La7tv: #ottoemezzo @ilariacapua contro i #novax e quelli contrari al #greenpass: 'Troppo rumore intorno alle controversie, è uno strume… - La7tv : #ottoemezzo La prof.ssa @ilariacapua sottolinea il rischio della #pandemia nei paesi non vaccinati come quelli del… -