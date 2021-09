(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) –, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless, ha riportato i risultati finanziari migliori delnel secondodell’anno fiscale 2022, terminato il 31 agosto 2021. Il fatturato totale dell’azienda per il periodo è stato di 175 milioni di dollari, mentre il margine lordo dell’azienda è stato del 64%. I ricavi sono stati inferiori ai 259 milioni di dollari al 31 agosto 2020, ma superiori ai 164 milioni di dollari stimati dagli analisti.ha riportato unadi 6 centesimi per azione, rispetto allaprevista di 7 centesimi per azione. Le entrate della divisione IoT per il secondosono state di 40 milioni di dollari, con un margine lordo dell’83%. Le entrate della divisione Cyber Security ...

Advertising

DividendProfit : BlackBerry, perdita minore del previsto nell’ultimo trimestre -

Ultime Notizie dalla rete : BlackBerry perdita

ilmessaggero.it

LabelloShine Burrocacao al gusto mora, per un delicato tocco di colore bordeaux ...36 Acquista Ora Un burro super nutriente che contrasta efficacemente ladi tono dell'epidermide, ...Laoperativa non GAAP è stata di 23 milioni di dollari, mentre laper azione non ... Executive Chairman e CEO di- Per quanto riguarda la sicurezza informatica, abbiamo ...(Teleborsa) - BlackBerry, azienda canadese specializzata in dispositivi wireless, ha riportato i risultati finanziari migliori del previsto nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il..Ranjan Roy discute il suo caso rialzista per JD.com a "TechCheck" della CNBC. Non vede un calo dell'1,0% nel margine di profitto netto del Q2 di JD.