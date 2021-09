(Di giovedì 23 settembre 2021) Nei giorni scorsi gli organi di informazione hanno riferito dell'importante confronto che le autorità coinvolte hanno instaurato per definire il completamento dei lavori di realizzazione delle parti ...

GazzettadAsti : Autostrada Asti Cuneo: i sindaci di Asti e Isola scrivono all’assessore regionale Gabusi e al comitato di supporto… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada Asti

LaVoceDiAsti.it

...di informazione hanno riferito dell'importante confronto che le autorità coinvolte hanno instaurato per definire il completamento dei lavori di realizzazione delle parti mancanti dell'...All'uscita dell'di Innsbruck sud scaturì una sparatoria con gli uomini della gendarmeria ... Leitner scappò dal carcere didov'era rinchiuso dal giugno 2007. Il 'Vallanzasca dell'Alto ...Nei giorni scorsi gli organi di informazione hanno riferito dell’importante confronto che le autorità coinvolte hanno instaurato per definire il ...Risposta positiva dopo le sollecitazioni di Comune e Regione. Definito con il Concessionario il cronoprogramma dei lavori. Con una comunicazione formale trasmessa alla Società Autostrada dei Fiori, co ...