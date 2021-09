Abraham pazzo per l'inno della Roma: accompagna l'urlo dell'Olimpico con le mani (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma - Mourinho è stato accontentato, l'inno della Roma sarà trasmesso all'Olimpico soltanto dopo l'ingresso in campo dei giocatori . Così questa sera dopo l'inno della Serie A è partito "Roma (non si ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021)- Mourinho è stato accontentato, l'sarà trasmesso all'soltanto dopo l'ingresso in campo dei giocatori . Così questa sera dopo l'Serie A è partito "(non si ...

Roma, goduria e primato ... l'uomo delle mille panchine che va a correre come un pazzo sotto la Curva Sud al gol di El ... sta girando tutto bene, compreso il palo di Traorè (ma ne ha colpito uno anche Abraham). Una Roma in cui ...

