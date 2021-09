Ulteriore rilancio per AirPods 2 su Amazon a fine settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare gli AirPods 2 di casa Apple, auricolari wireless che si ritrovano ad un prezzo molto interessante su Amazon per la variante di seconda generazione. Non parliamo quindi dei primissimi esemplari di AirPods, ma quelli che sono dotati di custodia di ricarica wireless. Se avete pensato di acquistare questa tipologia di auricolari, sicuramente questa può essere l’offerta giusta fatta per voi, anche perché Amazon ha attuato uno sconto piuttosto sostanzioso sul loro prezzo da listino. Le ultime notizie sul prezzo degli AirPods 2 Nuovo rilancio, dunque, dopo quello trattato la scorsa settimana. Vediamo allora più nel dettaglio in cosa consiste quest’offerta riguardante gli AirPods di seconda generazione. C’è da ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare gli2 di casa Apple, auricolari wireless che si ritrovano ad un prezzo molto interessante super la variante di seconda generazione. Non parliamo quindi dei primissimi esemplari di, ma quelli che sono dotati di custodia di ricarica wireless. Se avete pensato di acquistare questa tipologia di auricolari, sicuramente questa può essere l’offerta giusta fatta per voi, anche perchéha attuato uno sconto piuttosto sostanzioso sul loro prezzo da listino. Le ultime notizie sul prezzo degli2 Nuovo, dunque, dopo quello trattato la scorsa settimana. Vediamo allora più nel dettaglio in cosa consiste quest’offerta riguardante glidi seconda generazione. C’è da ...

