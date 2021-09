Terence Hill lascia Don Matteo L' ultimo ciak | Andate in pace

Advertising

chetempochefa : L’emozionante ultima scena di Terence Hill in Don Matteo, che lascia dopo 22 anni e 259 episodi ???? - Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia Don Matteo, l'ultimo ciak dopo 20 anni. Il saluto della troupe. Al suo posto Raul Bova. #ANSA - Adnkronos : #TerenceHill lascia '#DonMatteo', finite le riprese della sua ultima scena. - infoitcultura : Perché Terence Hill lascia Don Matteo - Magazine - - Mimmo80571401 : RT @chetempochefa: L’emozionante ultima scena di Terence Hill in Don Matteo, che lascia dopo 22 anni e 259 episodi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Terence Hill

si toglie definitivamente la tonaca di ' Don Matteo ' . Mario Girotti , 82 anni e 50 di carriera segnata non solo dall'abito talare ma anche dai film western&cazzotti con l'amico Bud ...lascia dopo 22 anni e 259 episodi. Al suo posto arriva Raoul Bova con Don Massimo di BARBARA BERTIDopo oltre 20 anni e più di 250 episodi, si è conclusa l’esperienza di Terence Hill – 82 anni – in Don Matteo che, oggi, passa il testimone a Roul Bova. (Corriere CE) ...Roma, 22 settembre 2021 - Terence Hill si toglie definitivamente la tonaca di 'Don Matteo'. Mario Girotti (questo il vero nome dell'attore), 82 anni e 50 di carriera segnata non solo dall'abito talare ...