Sophie Codegoni svela un retroscena sulla chirurgia. La rivelazione shock (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sophie Codegoni, svela un retroscena riguardo la sua chirurgia estetica. La gieffina e la rivelazione shock: “È una cosa che deve arrivare da sola” Sophie è entrata al Grande Fratello da soli pochi giorni, ma i concorrenti non la vedono partecipe, inoltre affermano che l’ex tronista è un’Influencer senza contenuti. Sophie è nota al grande pubblico di Canale 5 per aver preso parte al reality Uomini e Donne in qualità di tronista. La giovane milanese non è ancora riuscita a legare con nessun concorrente, e inoltre all’interno della casa, si è già scontrata con l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, riguardo le facce domestiche, la breve discussione è terminata e le due gieffine si sono chiarite. Resta il fatto che Codegoni, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)unriguardo la suaestetica. La gieffina e la: “È una cosa che deve arrivare da sola”è entrata al Grande Fratello da soli pochi giorni, ma i concorrenti non la vedono partecipe, inoltre affermano che l’ex tronista è un’Influencer senza contenuti.è nota al grande pubblico di Canale 5 per aver preso parte al reality Uomini e Donne in qualità di tronista. La giovane milanese non è ancora riuscita a legare con nessun concorrente, e inoltre all’interno della casa, si è già scontrata con l’ex Miss Italia, Manila Nazzaro, riguardo le facce domestiche, la breve discussione è terminata e le due gieffine si sono chiarite. Resta il fatto che, ...

Advertising

infoitcultura : Sophie Codegoni in nero seduce il pubblico del GF VIP: i dettagli del look scelto per la terza serata - zazoomblog : Sophie Codegoni in nero seduce il pubblico del GF VIP: i dettagli del look scelto per la terza serata - #Sophie… - tossica8 : Sophie Codegoni - gdzingaro : RT @dea_channel: appena entrata nella casa del GFVip la divina Sophie Codegoni lascia intravedere subito di che pasta è fatta ????????????https:/… - gdzingaro : RT @dea_channel: il bagnetto in intimità con le divine Sophie Codegoni e Joe Squillo #GFVip ???????????? -