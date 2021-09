Sonego-Rune in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2021 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lorenzo Sonego affronterà Holger Rune al secondo turno dell’Atp 250 di Metz 2021. L’azzurro ha sconfitto Marton Fucsovics all’esordio, dominando sostanzialmente il confronto con l’ungherese e riuscendo a ottenere il massimo dal proprio rendimento con la prima in campo; dal canto suo, il giovanissimo norvegese non ha lasciato scampo a Bernabé Zapata Miralles, quest’ultimo rimasto a 0 game ottenuti in due set. La sfida tra Sonego e Rune andrà in scena oggi, mercoledì 22 settembre, non prima delle ore 18.00 italiane, sul Campo 1. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky o sul sito ufficiale), con live streaming disponibile tramite Sky ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lorenzoaffronterà Holgeral secondo turno dell’Atp 250 di. L’azzurro ha sconfitto Marton Fucsovics all’esordio, dominando sostanzialmente il confronto con l’ungherese e riuscendo a ottenere il massimo dal proprio rendimento con la prima in campo; dal canto suo, il giovanissimo norvegese non ha lasciato scampo a Bernabé Zapata Miralles, quest’ultimo rimasto a 0 game ottenuti in due set. La sfida traandrà in scena, mercoledì 22 settembre, non prima delle ore 18.00 italiane, sul Campo 1. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205) e SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky o sul sito ufficiale), con livedisponibile tramite Sky ...

